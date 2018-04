China Open, trionfa lo svedese Bjork

ROMA, 29 APR - Al China Open di golf gli azzurri sprecano tutto e sono costretti a rinviare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale sull'European Tour. A Pechino trionfa a sorpresa con 270 (66 72 67 65, -18 sul totale) colpi lo svedese Alexander Bjork, autore di ultimo giro show. Niente da fare per l'Italgolf. Andrea Pavan, il migliore degli azzurri, ha chiuso il torneo in 11/a posizione (-13). Ancora una buona prestazione per il capitolino dopo il 3/o posto ottenuto al Trophèe Hassan II in Marocco. Mentre Matteo Manassero e Nino Bertasio hanno terminato la gara rispettivamente al 20/o (-11) e al 32/o posto (-8) della classifica. Con Edoardo Molinari solo 45/o (-6). Prima vittoria in carriera sull'European Tour per Bjork. Il 27enne di Vaxjo ha superato la concorrenza di Adrian Otaegui (2/o a -17). Medaglia di bronzo per i britannici Matt Wallace e Jordan Smith, oltre che per lo spagnolo Jorge Campillo (tutti 3/i a -16). Sesta piazza per il danese Lucas Bjerregaard (-15).