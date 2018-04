Calcio: Livorno sale in Serie B

FIRENZE, 28 APR - Il Livorno, allenato dal tecnico Andrea Sottil, ritorna in Serie B dopo due stagioni in Serie C. Tifosi in festa sugli spalti e, pacifica invasione oggi allo stadio 'Picchi', al termine del derby contro la Carrarese terminato 1-1. Determinante per la promozione è stata la concomitante sconfitta del Siena, che seguiva gli amaranto dietro di due punti. In virtù degli scontri diretti favorevoli agli amaranto (due vittorie) nei confronti dei senesi sarà infatti ininfluente il risultato dell'ultima giornata. La scorsa stagione la squadra era giunta terza ed era stata eliminata ai quarti di finale dei playoff.