F1: Vettel, domani sara una gara intensa

ROMA, 28 APR - "Sono stato molto contento del primo giro, anche se non sono stato perfetto. Nel secondo speravo di fare un po' di più ma nel terzo settore ho fatto un errore e ho dovuto rallentare. Comunque il tempo l'avevo fatto, la macchina è andata molto bene e siamo in buone condizioni per domani". Così il ferrarista Sebastian Vettel dopo la pole nel Gp dell'Azerbaigian. "Ieri avevo faticato a trovare il ritmo ed ero un poco arrabbiato ma oggi - ha proseguito, sorridente, il tedesco - è scattato qualcosa. Credo che la gara sarà intensa, qualsiasi cosa può accadere, dato che qui è molto probabile l'ingresso della safety car. Staremo a vedere".