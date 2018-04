De Zerbi, onoreremo gli impegni

BENEVENTO, 28 APR - Il Benevento scende in campo domani per onorare fino alla fine il campionato nonostante la serie B, da domenica scorsa, sia una certezza aritmetica. Il tecnico Roberto De Zerbi ha garantito in conferenza stampa che la squadra "onorerà i suoi impegni fino alla fine del torneo", a cominciare da domani quando arriverà l'Udinese, Sulla formazione De Zerbi ha dato qualche anticipazione: tra i pali fuori Puggioni alle prese con una infiammazione al ginocchio, toccherà a Brignoli. Dovrebbe farcela Tosca, in caso contrario accanto a Djimsiti giocherebbe Billong. Poi tutti disponibili, a parte il lungodegente Guilherme In avanti dovrebbe partire titolare Iemmello, ma a match in corso ci sarà spazio per il ritorno in campo di Massimo Coda. Nonostante la retrocessione matematica, la passione giallorossa non si spegne: allo stadio ci saranno oltre diecimila spettatori, grazie alle promozione che consentiva agli abbonati di acquistare un ticket a metà prezzo. Da Udine, invece, arriveranno circa 200 supporter.