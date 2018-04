Tiro a volo:Cdm,Rhode domina Skeet donne

CHANGWON (COREA DEL SUD), 28 APR - La regina dello Skeet femminile, specialità olimpica del tiro a volo, rimane l'americana Kimberly Rhode. La 'cecchina' capace di salire sul podio di sei diverse edizioni dei Giochi, da Atlanta 1996 a Rio 2016, si è portata a casa anche la vittoria nella gara della 'tappa' di Coppa del mondo in corso nella Corea del Sud, in cui ha migliorato il record del mondo, che già le apparteneva, portandolo a 58/60. Con lei sul podio l'inglese Amber Hill, argento con 55/60, e la statunitense Amber English, bronzo con 44/50. La migliore delle italiane è stata la poliziotta umbra Katiuscia Spada, che ha chiuso ai piedi del podio, e quindi al quarto posto. A due punti dall'accesso in finale si è fermata Chiara Cainero, olimpionica a Pechino 2008 e argento nel 2016 a Rio, costretta alla 16/a piazza con 116/125. Va comunque ricordato che la friulana era al rientro in gara dopo lo stop per la seconda gravidanza. Male la campionessa olimpica di Rio Diana Bacosi, 19/a con 112/125.