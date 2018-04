Inzaghi,onore avere Liverpool a Formello

ROMA, 28 APR - "Penso che sia un onore ospitare una squadra blasonata come il Liverpool, il giorno dopo il sorteggio ci hanno fatto questa richiesta e abbiamo accettato molto volentieri. Speriamo che in futuro possa accadere la stessa cosa a noi". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commentando la decisione della società biancoceleste di ospitare i Reds a Formello in concomitanza con la semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma. "Significherebbe - precisa il tecnico alludendo alla possibilità di ricevere dalla squadra di Klopp un favore simile in futuro - che andremo a giocare altre partite in Europa, magari a Liverpool contro l'Everton. E qualora capitasse, il Liverpool ci ospiterà volentieri, così come abbiamo accettato noi".