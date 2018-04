Cagliari, contro la Samp con Farias

CAGLIARI, 28 APR - Cagliari a Genova per cercare con la Samp i punti che servono per chiudere la questione salvezza. Lopez avrà a disposizione un'arma in più per scuotere la sua squadra dal momento no: Farias. L'attaccante brasiliano aveva realizzato all'andata proprio con i blucerchiati l'unico gol di questo campionato. "In questo rush finale -ha detto il tecnico- può darci qualcosa in più ma dobbiamo essere bravi ad aiutarlo a fare bene: è al rientro e dobbiamo tenere conto della sua condizione fisica". Gli unici dubbi riguardano proprio l'attacco: tre giocatori per due posti tra Pavoletti. Sau e Farias. Meno chance invece per Han. Tra i 21 convocati contro la Samp non ci sono gli infortunati Dessena, Ceter, Miangue e Romagna. Torna a disposizione, oltre Farias, anche Cossu. "Quella di domani -ha detto Lopez- è una partita importante. Ci aspettano quattro finali da affrontare con personalità ed entusiasmo, in casa e fuori". Il tecnico pensa però "innanzitutto alla Sampdoria, in questo momento conta questa gara".