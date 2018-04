Golf, allo Zurich Classic cadono i big

ROMA, 28 APR - Che sorprese allo Zurich Classic of New Orleans (PGA Tour) di golf, dove il duo americano composto da Michael Kim e Andrew Putnam a metà gara guida la classifica provvisoria con 131 (62 69, -13) e vanta un colpo di vantaggio sui connazionali Kevin Kisner e Scott Brown (2/i a -12). Nella gara a coppie del massimo circuito statunitense la notizia riguarda le eliminazioni di diversi big. Da Sergio Garcia (terza debacle consecutiva) e Rafa Cabrera Bello passando per Justin Thomas (affiancato sul green da Bud Cauley) e Jordan Spieth (spalleggiato da Ryan Palmer). Senza dimenticare Jon Rahm (sostenuto da Wesley Bryan) e Brooks Koepka (accoppiato con Marc Turnesa). Sul percorso del TPC Luoisiana escono dunque di scena cinque tra i primi dieci migliori giocatori al mondo. Una catastrofe che ha provocato la resa anche dei campioni in carica, Jonas Blix e Cameron Smith.