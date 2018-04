Nba, Toronto e Utah in semifinale

ROMA, 28 APR - Due verdetti e una sorpresa nella notte Nba. Si sono giocate tre partite valide per i playoff che hanno confermato le previsioni della vigilia. I Toronto Raptors infatti, dominatori della stagione in Conference, hanno battuto 102-92 i Washington Wizards, portandosi sul 4-2 in gara 6 e guadagnando quindi l'accesso alle semifinali. Destino identico per Utah Jazz che ha battuto Oklahoma City Thunder per 96-91, portandosi sul 4-2 in gara 6, conquistando un posto per le semifinali. A Oklahoma non sono bastati i 46 punti e 10 rimbalzi di Russell Westbrook. Servirà invece la settima e ultima partita degli scontri diretti per decidere chi tra Cleveland e Indiana passerà il turno. Nella partita di questa notte infatti i Pacers hanno largamente dominato la formazione di Lebron James (22 punti per lui) vincendo 121-87 e si sono riportati in parità 3-3 con i rivali dopo gara 6.