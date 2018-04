Diritti tv: Lega A, assemblea il 3/5

MILANO, 27 APR - Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea per giovedì 3 maggio alle 16, proprio alla vigilia dell'udienza del tribunale di Milano che ha accolto il ricorso dell'emittente satellitare sospendendo il bando degli spagnoli. Come spiega una nota, la Lega ha convocato l'assemblea "in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo Mediapro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021".