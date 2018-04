F1: Azerbaigian, Fp2 a Ricciardo

ROMA, 27 APR - Il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Formula 1 in Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. L'australiano, vincitore nel 2017 sulla pista azera e dell'ultimo Gp, in Cina, ha chiuso con il tempo di 1.42.795, precedendo di un soffio la Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.069) e il compagno di squadra Max Verstappen (+0.116). Quarto e quinto tempo per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, staccate di otto decimi circa. Undicesimo crono per il leader del Mondiale, Sebastian Vettel (+ 1.332), ma il tedesco della Ferrari ha fatto bene nel passo-gara.