Spalletti, con Juve vietato nascondersi

APPIANO GENTILE (COMO), 27 APR - "Mi aspetto una prova importante, in queste partite chi pensa di nascondersi viene subito stanato. E' una partita di quelle in cui bisogna prendersi responsabilità, cercare le giocate che fanno la differenza". Lo sottolinea l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Juventus: "Dice il saggio del calcio: 'prima della giocata illuminante si deve correre e portare a casa i contrasti, dopo bisogna correre e vincere tanti contrasti'. Bisogna fare tutto. In più c'è la Juventus".