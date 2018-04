F1: a Baku prime libere per Bottas, Vettel decimo

Valtteri Bottas è stato il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Formula 1 in Azerbaigian, sul circuito cittadino di Baku. Il finlandese della Mercedes con il tempo di 1'44"242 ha preceduto la Red Bull di Daniel Ricciardo (+0.035 millesimi) e la Force India di Sergio Perez (+0.833). Quarto tempo per Lewis Hamilton (Mercedes, +0.958), quinto per Esteban Ocon (Force India, +0.995), sesto per Max Verstappen (Red Bull, +0.1"317). Ferrari nelle retrovie con il decimo tempo di Sebastian Vettel, a 2"271 da Bottas, ed il 15/o di Kimi Raikkonen. (ANSA).