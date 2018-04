Psg: Emery "a fine stagione vado via"

ROMA, 27 APR - Unay Emery ha annunciato che a fine stagione lascerà la panchina del Paris Saint Germain. Il tecnico spagnolo, arrivato a Parigi nel 2016 reduce dai successi in Europa col Siviglia, ha fatto una dichiarazione ufficiale dopo aver informato della sua decisione la squadra e la dirigenza. "Ho comunicato ai giocatori che ho avuto un incontro con il presidente Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivo Antero Henrique e abbiamo deciso di non continuare insieme", ha dichiarato l'allenatore, il cui contratto era in scadenza. "Qui ho vissuto una grande esperienza - ha aggiunto - che mi ha fatto crescere tanto come tecnico". Due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale della Champions League hanno segnato il suo destino.