Rally Italia Talent,è l'ora della finale

ROMA, 12 APR - Finale del Grande Fratello dei motori ci siamo. Saranno 35 i piloti e 35 i navigatori, con 17 presenze in rosa, 10 minorenni e 1 diversamente abile, che parteciperanno alla finalissima della quinta edizione di Aci Rally Italia Talent che si disputerà nei giorni 13/14/15 aprile sul Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH). ''Sarà una finale davvero molto emozionante e combattuta - assicurano gli organizzatori - e sabato sera sarà anche prevista una impegnativa prova in notturna''. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, mentre l'edizione 2018 si è arricchita della partnership con l'emittente RDS 100% GRANDI SUCCESSI, che ha seguito tutte le Selezioni. A fine aprile sarà attivo il form online d'iscrizione per l'edizione 2019 in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it. L'unico requisito richiesto per la partecipazione è di avere compiuto 16 anni, con o senza esperienza di gare e naturalmente con classifiche separate.