NEWS AGROALIMENTARI - Vi raccontiamo il «Buongusto di Natale» a tavola, e lo facciamo attraverso una selezionatissima raccolta di 48 ricette. Le abbiamo scelte fra quelle pubblicate in questa «Rubrica del Buongusto» che, il prossimo gennaio, compie il suo terzo compleanno.

Come sempre, sarà in vendita in edicola. Al costo di 1 euro racconterà con ricette - facili facili - la ricchezza del giacimento enogastronomico di due regioni: Puglia e Basilicata.

Quando il mondo del gusto venne creato, di certo, queste terre baciate dal sole, dove ogni dominazione nei millenni ne ha arricchito i sapori, hanno iniziato un percorso di costruzione di sapori.

Oggi, il Mezzogiorno, è quella parte significativa del Made in Italy. In ogni ricetta dei nostri 48 cuochi, anche stellati, brillano conoscenza e proprietà salutistiche.

Sapori e grande bellezza, nella mini guida alle ricette del «Buongusto di Natale» sono i criteri con i quali il curatore Antonella Millarte ha scelto le preparazioni. Ogni ricetta, per chi ama cucinare, è solo l’inizio di un viaggio: si legge, si assapora nella mente, nasce la propria ricetta.