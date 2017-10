NEWS AGROALIMENTARI - Stop alle mandibole che non conoscono ciò che masticano. Ed ecco sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017, in piazza Sant’Oronzo a Lecce dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 “Tutti matti per il riso” con Progetto Itaca. Il riso di qualità e la ricetta delle arancine siciliane dello chef Filippo La Mantia a sostegno delle persone con da disturbi psichici in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Seconda edizione dell’Open Day a Corato, nella sede di Granoro che celebra nel 2017 i suoi 50 anni. L’interpretazione del primo piatto sarà affidata a tre ristoranti stellati con gli chef Franco Ricatti (Barletta), Felice Sgarra (Andria), Vinod Sookar e Antonella Ricci (Ceglie Messapica). Il pastificio tornerà a trasformarsi in un grande teatro del gusto, dalle ore 10 alle 18, e capiremo come nasce la pasta: dall’arrivo della semola, a impasto e trafilazione, laboratorio analisi e controllo qualità fino a confezionamento e stoccaggio. Posti praticamente esauriti.

Lo chef Martino Ruggieri, originario di Martina Franca e che lavora a Parigi, ha vinto il prestigiosissimo Bocuse d’Or Italia ed ha una ambizione: “torniamo a parlare di cucina, di cuochi, di grande tecnica italiana, di straordinarie materia prime. Noi siamo tutto questo».