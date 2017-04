Formaggi, ecco le differenze fra artigianali e industriali

NEWS AGROALIMENTARI - Se siamo convinti che il territorio abbia valore #prendiamocigusto. Domani si celebrerà lo «Slow Food Day» a Turi, nel chiostro delle Clarisse in piazza Gonnelli n. 5, dalle ore 17 alle 19, su iniziativa della giovane Condotta Slow Food di Alberobello, che include anche Locorotondo e Putignano.

Si tratta di un evento annuale, a partecipazione gratuita, dedicato alla promozione di Slow Food sul territorio nazionale con un invito che va oltre il palato: riflettere sull'importanza delle scelte personali in tema di alimentazione e sulle capacità dei singoli di «Voler bene alla Terra».

La celebrazione, quindi, prevede due momenti: per pensare e per assaggiare. Si inizierà dal convegno, in cui ci si soffermerà sull’educazione alimentare con la biologa nutrizionista Catia Lippolis e sulla biodiversità come motore di sviluppo locale con la testimonianza di Mariangela Netti dell’azienda agricola biologica «La Lunghiera» di Turi. Gran finale, con un confronto fra formaggi artigianali e industriali: verranno svelate le differenze visive ed organolettiche.

Posti su prenotazione, t. 333-2744873 o info@slowfoodalberobello.it.

Parteciperanno il fiduciario di Slow Food di Alberobello, Domenico Pugliese, ed il sindaco di Turi, Domenico Coppi.

Durante l'evento saranno somministrati ai partecipanti dei questionari sulle abitudini alimentari che Slow Food analizzerà per redigere uno studio sulle abitudini degli italiani.