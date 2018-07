Troia, col suo vino e i suoi sapori celebra Nero ed enogastronomia

Nero di Troia, una passione che unisce tutti coloro che amano i grandi vini rossi. Ed anche i rosati con personalità.

Appuntamento da non perdere è la XIX edizione del convegno regionale su questa uva che si terrà a Troia, nel foggiano. Come sempre sarà il bel centro storico, su cui svetta la celebre cattedrale, ad essere il palcoscenico dell’evento che si terrà domenica 15 luglio 2018. Dalle ore 19 in poi, Troia si trasformerà nel “pensatoio” del Nero e del suo vino.

Insieme ad Antonio Gargano, presidente del Consorzio DOC Tavoliere ci saranno il presidente della Camera di Commercio di Foggia Fabio Porreca, Matteo Cuttano direttore ConfCooperative Foggia, Giorgio Mercuri presidente nazionale Confcooperative. Saranno premiate le Cantine Decanto, Elda, Placido Volpone, Pirro e Casaltrinità, moderatore Antonio Gelormini (Affaritaliani.it).

Nel borgo antico il percorso enogastronomico con ticket consentirà di gustare i tipici piatti del foggiano, abbinati ai calici di Nero di Troia per conoscere e assaporare sapori e storia di un territorio.