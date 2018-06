Vinarius: previsto un aumento delle vendite di vino fino al 18%

Con il via ufficiale all’estate, da ieri, la bella stagione la farà da padrona e brinderemo con calici di qualità. Secondo il trend attuale, Vinarius - l’Associazione delle Enoteche Italiane che conta un centinaio di enoteche in tutta Italia, prevede un aumento delle vendite di vino fino al 18%. Al primo posto c’è un rinnovato interesse per i vini rosati.

“Vini freschi, leggeri e facili da abbinare. Non stupisce che il consumatore sia attratto dai vini rosati, specialmente durante la stagione calda – ha commentato Andrea Terraneo, Presidente Vinarius – . Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un aumento della richiesta anche del 20%”.

Sull’origine dei rosati maggiormente richiesti, l’analisi Vinarius conferma il Salento (con circa il al 60% delle richieste), seguito dal Garda e dall’Abruzzo. Stabile il trend estivo di interesse per i vini bianchi e segnaliamo che, a Monopoli, nell’enoteca Il Tralcio, lunedì 25 giugno ore 20.30 sarà ospite il produttore Oronzo Greco con vini da vitigni autoctoni quali Ottavianello, Impigno e Francavidda.