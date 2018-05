«Diversità, un patrimonio» per il futuro anche a tavola

«DIVERSITÀ: PATRIMONIO PER IL FUTURO» - Imparare a scuola, andando oltre i classici libri di testo. A Molfetta, dove si è appena svolta l’eccellente degustazione della Guida al Buongusto di Puglia e Basilicata, l’istituto Alberghiero fino al 26 maggio 2018 propone la XVIII edizione delle Giornate dell’Arte e della Creatività Studentesca. Il tema individuato per questa edizione è “Diversità: patrimonio per il futuro”.

Fra le varie attività, e gli eventi, che ci saranno nelle due sedi della scuola molfettese segnaliamo i laboratori del gusto, che saranno tenuti da ex alunni del nostro istituto che si sono affermati nel mondo del lavoro tra i quali Stefano Di Gennaro (Stella Michelin) e Domenico Di Tondo nel settore cucina, Antonio Parisi e Gaetano Tassiello nel settore caffetteria e sommellerie, Francesco Montereale e Graziano Todisco nel settore pasticceria.

L’emozione del cooking show d’autore sarà in collaborazione con il Team Dolmen Culinary, perché saper cucinare e saper trasformare la cucina in spettacolo è un mestiere da imparare.