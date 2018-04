Ritorna l'alfabeto del vino: C come Chardonnay con l'Ais Murgia

MONOPOLI - Ritorna l’alfabeto del vino, a cura dell’Associazione Italiana Sommelier delegazione Murgia. Questa sera, venerdì 27 aprile 2018, a Monopoli nella masseria Torrepietra, dalle ore 20.30, la parola chiave sarà C come Chardonnay. Sarà l’occasione per esplorare le tante possibili espressioni di un vitigno internazionale fortemente radicato in ogni contesto territoriale. Nel calice ci saranno selezioni di svariati terroir per un percorso sensoriale unico, rivolto alle origini ed alle molteplici espressioni del vitigno Chardonnay. Alcuni vini, a base di questo vitigno, si annoverano addirittura tra i più grandi del mondo. Nello champagne si esprime nel blanc de blancs.

Etimologia o solo leggenda, ma pare che il nome del vitigno possa derivare da aree mediorientali o in Borgogna ad opera di Monaci Cistercensi. Secondo altri, la sua origine è sulle colline di Gerusalemme da cui anche il suo nome in lingua ebraica ovvero Shahar Adonay cioè la Porta di Dio.

Si produce anche in Puglia dove, per l’esposizione solare molto intensa, esprime una sua personalità.