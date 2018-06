Castellana, Orchestra Sinfonica della Città metropolitana

Venerdì 22 giugno, alle 20.30, in piazza Anelli a Castellana Grotte, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Vincenzo Perrone, e con la partecipazione di Gabriella Stimola (soprano), Leonardo Gramegna (tenore) e Gerardo Spinelli (baritono). In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Gioachino Rossini Sinfonia da La Gazza Ladra, Largo al Factotum da Il Barbiere di Siviglia e Quando me'n vo' da La Boheme, Giacomo Puccini E lucean le stelle da Tosca, Gaetano Donizetti Quel guardo il cavaliere da Don Pasquale, Giuseppe Verdi Di Provenza e Libiam né lieti calici da La Traviata, Ruggero Leoncavallo Vesti la giubba da I Pagliacci, Pietro Mascagni intermezzo (Sogno di Ratcliff) dal Guglielmo Ratcliff, Wolfgang Amadeus Mozart Là ci darem la mano da Don Giovanni. Ingresso libero.