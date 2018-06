Bari, 29ª edizione «Notti di Stelle»

Il Festival Jazz della Camerata «Notti di Stelle», per la sua 29ª edizione, torna dopo nove anni nella splendida cornice del Sagrato della Basilica di San Nicola, con un programma degno delle migliori edizioni. Solo l’inaugurazione del Festival, lunedì 25 giugno, sarà programmata al Teatro Petruzzelli, con Gino Paoli, Sergio Cammariere e Danilo Rea. Dopo l’inaugurazione i concerti si sposteranno sul Sagrato della Basilica di San Nicola. Il trio Paoli-Cammariere-Rea, allieterà il pubblico con una performance jazzistica contaminata, nell’ambito della canzone d’autore, dalla classe e dallo stile dei tre artisti. I successivi eventi della rassegna sono per l’11 luglio, dove il sagrato della Basilica si riempirà di musica con le note del pianista Chano Dominguez che farà vibrare all’unisono le corde e i cuori degli spettatori grazie ai ritmi travolgenti del flamenco spagnolo e del jazz. A concludere le Notti di Stelle della Camerata, l’appuntamento del 12 luglio con il collettivo Jazz Hudson, composto da quattro ben noti concertisti internazionali: Jack Dejohnette, John Scofield, John Medeski e Scott Colley. Prenotazioni e biglietti in vendita presso gli uffici della Camerata Musicale Barese e sul sito www.cameratamusicalebarese.it, Botteghino Teatro Petruzzelli e Box Office c/o La Feltrinelli.