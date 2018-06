Locorotondo, «Note Bianche Sotto Le Cummerse»

Si chiama «Note Bianche Sotto Le Cummerse» l’iniziativa voluta dall’amministrazione Comunale di Locorotondo in occasione della Festa della Musica, che si svolgerà giovedì 21 giugno. Sarà un percorso itinerante con vari musicisti che animeranno tutto il centro storico. Si esibiranno «Jakub Rizman» e la sua arpa elettrica con un repertorio misto di musica celtica con gli successi di musica pop e rock arrangiati per l’arpa; I musicisti del Conservatorio Nino Rota di Monopoli che proporranno di Rossini «Petite messe solennelle», a cura del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale; i «Mustacchi bros», un divertente mix di generi, in cui la voce “filtrata” dal megafono e gli interventi corali di tutti i musicisti rendono lo show venato di ironia e humor; «Roby otel nuevo flamenco»: chitarrista estroso, sarà una miscela di ritmi rumba e Nuevo flamenco, performance di grande impatto; «Il Fandango sax quartet» composto da: Nicolò Pantaleo - sax soprano, Francesco Loiacono - sax contralto, Linda Caramia - sax tenore, Michele Gilli – sax baritono; «Wamboo-P»: un genere mistico con suoni che abbracciano sia il mondo orientale con Leo Cofano Bag - Drum e Percussion e Valentino Fanizza - Handpan and Percussion; «Flute recital - Daniele Palmisano» proporrà musiche classiche di Rossini, Beethoven e Tchaikovsky, Tanghi di Piazzolla, Rodriguez e De Lucia e Stadard Jazz di Monk, Joplin e Brubeck; Michele Santoro e Bruno Galeone: duo chitarra e fisarmonica per un viaggio alla scoperta di nuove sonorità; Pasqua Viesti: diplomata in pianoforte e canto leggero.