Bari, doppia data per Baglioni

Con oltre 50.000 biglietti già venduti in sole tre settimane dall’annuncio delle prime 11 date, a grandissima richiesta Claudio Baglioni raddoppia tutti i concerti di «Al Centro Tour» , che partirà ad ottobre 2018 e che vedrà il ritorno del cantautore sulle scene live. Alla data di Bari del 6 novembre 2018 si aggiunge quella del 7 novembre, sempre al PalaFlorio per un live unico in cui Baglioni ripercorrerà i suoi 50 anni di carriera partendo da quel 1968, anno in cui tutto cominciò.Biglietti disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali .