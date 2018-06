Molfetta, Joe Satriani e Pat Metheny

Due tra i più grandi artisti musicali internazionali Joe Satriani e Pat Metheny si esibiranno live a Molfetta il 21 e 22 luglio. Sabato 21 luglio, alle 21, a salire sul palco dell’Anfiteatro di Ponente con il suo «What Happens Next Tour 2018» sarà Joe Satriani. Presenterà il suo ultimo lavoro «What Happens Next», un disco più rock, dinamico ed energicomolto personale che svela una nuova e rinata identità. Domenica 22 luglio, sempre all’Anfiteatro di Ponente, ci sarà Pat Metheny con «An evening with Pat Metheny», alle 21. Tra i più famosi e apprezzati chitarristi jazz in attività. Sul palco si potrà ascoltare un quartetto ormai rodato da un anno di vita. Il batterista, il messicano Antonio Sanchez, è partner abituale del chitarrista fin dal 2000, mentre nuovi sono il tastierista, l'inglese Gwilym Simcock e la contrabbassista Linda May Han Oh. Info BookingShow