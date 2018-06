Molfetta, «Summer Fest» all’Outlet Village

Nel Puglia Outlet Village di Molfetta, l’estate inizia sabato 16 giugno con il «Summer Fest». A partire dalle 12, per chiudersi alle 23, in tre aree diverse, si svolgeranno spettacoli di DJ set, momenti di musica Jazz, swing e pop internazionale. Difatti, sul palco centrale del Village salirà dalle 21, la coppia Sergio Caputo e Francesco Baccini, unita nel progetto “The Swing Brothers”, ai quali seguirà l’entrata in scena di Johnson Righeira, con i suoi travolgenti successi estivi.