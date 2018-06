Bari, «Meraviglioso Mimmo»

Martedì 12 giugno, alle 21, in largo Frate Francesco a Valenzano, in occasione della festa di sant’Antonio, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto dal titolo «Meraviglioso Mimmo», diretto dal maestro Vito Andrea Morra, con solista alla chitarra Guido Di Leone, con le voci di Luciana Negroponte, Francesca Leone, Patty Lomuscio e Giuseppe Delre e con la partecipazione di Michele Campobasso al pianoforte, Fabio Delle Foglie alla batteria e Gianluca Fraccalvieri al basso. In programma l’esecuzione dei brani più noti del repertorio di Domenico Modugno. Mercoledì 13 giugno, alle 21, nel teatro Polifunzionale Anche Cinema a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Luca Martinenghi e con solista al flauto, Davide Formisano. In programma l’esecuzione dei seguenti brani di: Umberto Giordano Intermezzo dall’opera “Fedora”, Wolfgang Amadeus Mozart, «Andante in do maggiore per flauto e orchestra», Pablo de Sarasate, «Carmen Fantasy per flauto e archi» e Joseph Haydn, Sinfonia n. 50 in do maggiore.