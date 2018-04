Trump al Messico, o muro o niente Nafta

ROMA, 1 APR - "Il Messico sta facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a sud e poi negli Stati Uniti. Ridono delle nostre stupide leggi sull'immigrazione. Devono fermare il grande flusso di droga e persone, o fermerò la loro mucca da mungere, il Nafta. Abbiamo bisogno del muro". Così il presidente Usa, Donald Trump, su Twitter, ribadisce la necessità di costruire un muro al confine sud tra Stati Uniti e Messico. Secondo Trump, "i flussi di persone in arrivo stanno cercando di trarre vantaggio dal Daca (il programma di protezione per i dreamer, ndr).