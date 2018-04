Pasqua: Spagna, reali a messa a Maiorca

ROMA, 1 APR - I reali di Spagna, Filippo VI e la moglie Letizia con le loro figlie, la principessa Leonor e l'infanta Sofía, hanno partecipato alla messa della domenica di Pasqua nella cattedrale di Maiorca. Con loro anche l'ex sovrano Juan Carlos e la moglie Sofía di Grecia. Al suo ingresso nella cattedrale, la famiglia reale è stata accolta con calore dalla folla al grido 'Viva il re', 'Viva la Spagna', e da tanti turisti curiosi che durante le festività affollano le Baleari. Elegante come sempre Letizia indossava pantaloni neri con bottoni laterali, camicia a pois bianca e nera, borsa rosa e decolléte alte nere. Deliziose le figlie Sofia in scamiciata celeste e Leonor in vestitino colori pastello, entrambe con ballerine grigie con cinturino.