A nozze Harry-Meghan, peonie e rose

ROMA, 1 APR - Al matrimonio di Harry e Meghan Markle le decorazioni floreali saranno composte da peonie, i fiori preferiti dalla sposa, e rose bianche, tra i più amati da Lady Diana. A rivelare il dettaglio è la fiorista londinese Philippa Craddock, scelta dalla coppia per decorare la cappella di St George, al castello di Windsor, dove il 19 maggio si celebreranno le nozze. Per le composizioni saranno utilizzati anche fogliame e rametti provenienti direttamente dal giardino di Buckingham Palace, ha spiegato la 'fioraia dei vip', e piante rigorosamente di stagione. "Sono emozionata e onorata all'idea di creare le decorazioni per il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle. Lavorare con loro è stato un vero piacere, un'esperienza creativa e divertente", ha raccontato a Sky news.