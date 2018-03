Catalogna: 35 feriti in scontri notte

MADRID, 24 MAR - Ci sono stati 35 feriti non gravi negli incidenti fra polizia e manifestanti ieri sera e la notte scorsa durante le proteste contro l'arresto a Madrid del candidato presidente della Catalogna Jordi Turull e di altri 4 leader indipendentisti, riferisce il servizio di emergenze mediche catalano Sem. Gli incidenti si sono verificati davanti alla sede della delegazione del governo spagnolo in calle Mallorca a Barcellona, dove la polizia ha caricato i manifestanti per tenerli a distanza dall'edificio. Cortei e concentrazioni di protesta si sono svolti in tutte le città catalane.