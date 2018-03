Trump minaccia il veto sul budget

WASHINGTON, 23 MAR - Trump minaccia di mettere il veto alla legge di spesa da 1300 miliardi di dollari approvata dal Congresso per evitare lo shutdown alla mezzanotte di oggi. "Sto considerando un veto sulla legge di spesa omnibus per il fatto che gli oltre 800 mila interessati dal Daca (il programma di protezione per i dreamer, ndr) sono stati totalmente abbandonati dai Democratici (neppure menzionati nella legge) e il muro al confine (col Messico, ndr), che è disperatamente necessario per la nostra difesa nazionale, non è pienamente finanziato".