Sequestratore chiede rilascio Abdeslam

PARIGI, 23 MAR - Il sequestratore di ostaggi del supermercato Super U di Trèbes chiede la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate da Bfm-Tv. L'uomo armato che ha preso degli ostaggi in un supermercato di Trebes, nel sud della Francia, è noto alla polizia francese e schedato per sospetta radicalizzazione. Secondo fonti dell'inchiesta, è un marocchino o di origine marocchina che vive a Carcassonne. Secondo le fonti, ha meno di 30 anni.