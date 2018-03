Croazia, allarme alluvioni, piena fiumi

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 19 MAR - Per la neve che si sta sciogliendo, in Croazia molte aree di pianura nelle vicinanze di fiumi sono a rischio di alluvioni, e il Sava, che segna il confine con la Bosnia, ha toccato il livello massimo mai registrato finora. Particolarmente allarmante è la situazione a Jasenovac, cittadina nell'est della Croazia, dove stamane il fiume Sava ha raggiunto il livello record di 917 centimetri, il doppio del normale, e il massimo mai misurato, superando di 10 centimetri il record registrato 48 anni fa. Nella zona si è recato anche il premier Andrej Plenkovic. L'esercito e la protezione civile stanno lavorando per rafforzare gli argini.