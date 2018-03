Ruanda: fulmine su chiesa, 14 morti

ROMA, 11 MAR - Almeno 16 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite dopo che un fulmine ieri ha colpito la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno in Ruanda. Lo riferiscono i media locali che citano i funzionari locali. Quattordici persone sono morte sul colpo quando il fulmine ha colpito la chiesa nel distretto di Nyaruguru, a sud del Paese, mentre altre due sono decedute in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Altre 140 persone coinvolte nell'incidente sono state ricoverate in strutture mediche e tre sono in gravi condizioni. Un incidente simile era accaduto il giorno prima quando un fulmine ha colpito un gruppo di 18 studenti e uno di loro è morto.