Gb: migliaia case senz'acqua per il gelo

LONDRA, 5 MAR - Sono migliaia le case rimaste senza acqua corrente in queste ore in Gran Bretagna, mentre in molte altre il flusso è debole o a intermittenza, a causa di problemi alle tubature indicati come conseguenza dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. I gestori hanno rivolto un appello tramite i media a razionare il consumo. In diverse aree la pressione degli impianti di erogazione è bassa, hanno spiegato, per effetto di rotture e perdite a depositi o condutture. Secondo la Bbc, la fornitura si è interrotta del tutto nella notte in almeno 12.000 case di Londra, 5000 del Kent (sud dell'Inghilterra) e diverse migliaia in Galles. Altrove, sopratutto nelle Midlands inglesi, in Scozia e ancora in Galles, l'acqua viene invece erogata con il contagocce, o va e viene. Per ovviare al problema sono in corso lavori urgenti e interventi di rabbocco straordinario di alcuni invasi.