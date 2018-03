Malaysia: stop a ricerche volo MH370

BANGKOK, 3 MAR - La ricerca dei resti del volo MH370 della Malaysia Airlines, misteriosamente sparito sopra l'Oceano Indiano l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, si concluderà intorno alla metà di giugno. Lo ha annunciato oggi Azharuddin Abdul Rahman, il capo dell'aviazione civile malese. Le ricerche del Boeing, che deviò dall'originaria rotta Kuala Lumpur-Pechino dopo aver disattivato i sistemi di comunicazione, sono riprese il 22 gennaio per iniziativa dell'azienda texana Ocean Infinity, che ha convinto il governo di Kuala Lumpur a finanziare la perlustrazione di una nuova area di 25mila chilometri quadrati (grande circa quanto il Piemonte) solo se il relitto sarà effettivamente individuato. Nel gennaio 2017 le ricerche del MH370 erano state dichiarate concluse dopo quasi tre anni infruttuosi, per la delusione dei parenti delle vittime. I 90 giorni di ricerche concordati saranno estesi per compensare le perdite di tempo dovute alle condizioni atmosferiche avverse. L'operazione ha l'85% di probabilità di successo.