150 deputati per nuova legge fine vita

PARIGI, 28 FEB - Oltre 150 parlamentari francesi fanno pressione per una nuova legge sul fine vita: in un intervento pubblicato sul quotidiano Le Monde, 156 deputati dell'Assemblea Nazionale, di cui 122 del partito di maggioranza di Emmanuel Macron (La République en Marche), chiedono l'adozione di un nuovo testo di legge "senza ritardi", in un contesto in cui il governo sembrava invece temporeggiare sull'argomento. "Bisogna dare ai malati in fine vita la libertà di disporre del loro corpo ed è essenziale, del loro destino. Per questo, noi deputati di orizzonti diversi, proponiamo di legiferare in questo senso nel corso dell'anno 2018", recita il testo pubblicato da Le Monde. Mai, dalla loro elezione nel giugno 2017, un gruppo così folto di deputati aveva preso posizione in modo tanto netto per l'evoluzione di una legge.