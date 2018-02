Sistemi anti-bomba in stazione New York

NEW YORK, 27 FEB - La stazione piu' affollata degli Stati Uniti sara' attrezzata con dei dispositivi anti-bomba. E' iniziata oggi a Penn Station la sperimentazione come misura antiterrorismo dopo il fallito attacco kamikaze nel dicembre dello scorso anno a Port Authority, l'altra stazione di New York nei pressi di Times Square. I dispositivi testati sono come delle telecamere su un piedistallo e sono in grado di fare lo screening dei passeggeri mentre camminano, senza quindi fermarli. In caso di minaccia, ossia quando viene rilevata la presenza di un oggetto metallico, scatterà un allarme sul computer di un operatore. Il detector, chiamato 'QinetiQ SPO-NX', e' gia' stato usato durante una passata edizione Super Bowl e dall'anno scorso viene usato ad intermittenza nelle stazioni di Los Angeles.