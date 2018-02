'Armi chimiche, Corea Nord aiuta Siria'

NEW YORK, 27 FEB - La Corea del Nord ha spedito forniture al governo siriano che potevano essere usate per la produzione di armi chimiche. Lo affermano alcuni esperti dell'Onu, secondo un rapporto pubblicato dal New York Times. Tecnici nord coreani sono anche stati avvistati mentre lavoravano in conosciuti impianti di armi chimiche e missili in Siria.