ROMA, 27 FEB - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che l'epidemia di colera in Yemen rischia un peggioramento nei prossimi mesi. Lo riporta Al Jazeera. "Il vero problema è che stiamo entrando in un'altra fase della stagione delle piogge -, ha dichiarato il vice direttore della Preparazione e Risposta di Emergenza dell'OMS, Peter Salama -. In genere i casi di colera aumentano in corrispondenza di queste stagioni piovose. Quindi ci aspettiamo un aumento ad aprile e un altro potenziale incremento (dei casi di colera) ad agosto". (ANSA).