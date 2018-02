Balcani nella morsa di neve e gelo

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 FEB - L'intera regione dei Balcani e' nella morsa della neve e del gelo, con forti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria ma anche con conseguenze pesanti sulle colture agricole. Nevicate abbondanti si sono abbattute anche nelle ultime ore su buona parte della Croazia paralizzando in parte o totalmente la circolazione sopratutto nelle regioni montuose dell'entroterra, dove le temperature sono scese fino a -20 gradi centigradi. L'ondata di gelo interessa anche la costa dalmata e le isole dell'Adriatico. Situazione analoga nella vicina Bosnia-Erzegovina, il cui territorio in gran parte montuoso e' ricoperto da una spessa coltre di neve e ghiaccio. Non sono risparmiate Serbia, Montenegro e Macedonia, dove le temperature diurne si mantengono estremamente basse, intorno ai -10. L'aeroporto di Podgorica, capitale del Montenegro, e' stato chiuso stamane per alcune ore a causa delle forti nevicate della notte. E' stato riaperto in mattinata ma diversi voli sono stati annullati.