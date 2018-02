Esplosione a Leicester, 5 i morti

LONDRA, 26 FEB - E' salito a cinque morti il bilancio dell'esplosione, le cui cause restano da stabilire, avvenuta ieri sera in un minimarket di Leicester (East Midlands, Inghilterra centrale) e seguita dal crollo della palazzina sovrastante di due piani. Lo ha riferito il sovrintendente Shane O'Neill, della Leicestershire Police, citato oggi dalla Bbc, precisando che restano ricoverate in ospedale quattro persone, una sola delle quali in condizioni gravi. Polizia e vigili del fuoco continuano intanto a lavorare fra i detriti e non si esclude che vi possano essere ancora delle persone disperse. Al momento della deflagrazione, l'esercizio commerciale - che di recente aveva cambiato gestione sotto il nuovo nome di Minimarket Zabka per vendere prodotti polacchi in una città ad altissimo tasso d'immigrazione - era aperto. E non si sa quanti clienti vi potessero essere all'interno. Gli investigatori hanno fin da ieri escluso la pista del terrorismo, mentre rimane da chiarire se possa essersi trattato di evento accidentale o no.