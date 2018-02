May, Gb fuori da unione doganale

LONDRA, 26 FEB - Il Regno Unito non farà parte di "alcuna forma di unione doganale" con l'Ue dopo la Brexit. E' questa la posizione del governo conservatore di Theresa May, ribadita in termini perentori da un portavoce di Downing Street, in risposta alla posizione di segno opposto espressa oggi dal leader laburista Jeremy Corbyn. Resta il 'no' pure a una permanenza nel mercato unico dopo la transizione, ha detto il portavoce, precisando che il governo si riunirà per confermare questa linea prima di un discorso annunciato da May per venerdì.