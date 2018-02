Brexit: Corbyn per nuova unione doganale

LONDRA, 26 FEB - Il Labour "rispetta il risultato del referendum" sulla Brexit, ma è favorevole a una "relazione su misura e negoziata con l'Ue per il futuro". Lo ha detto a Coventry il leader laburista, Jeremy Corbyn, in un discorso in cui ha confermato la svolta a favore di una nuova unione doganale. Corbyn ha detto che nella transizione la Gran Bretagna dovrà restare nell'unione doganale e nel mercato unico, "con le regole esistenti". Mentre per il dopo ha sottolineato la priorità dei rapporti commerciali con l'Ue rispetto a quelli con Paesi terzi.