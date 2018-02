Afghanistan: Usa, Mosca aiuti il governo

KABUL, 26 FEB - I vertici militari americani in Afghanistan hanno respinto valutazioni della Russia su una presunta "forza preoccupante" dell'Isis nel Paese, chiedendo a Mosca e a Teheran di "sostenere il governo afghano e non i talebani". Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. Di recente il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha sostenuto che i seguaci del 'Califfo' Abu Bakr al-Baghdadi sarebbero "molte migliaia" che riceverebbero un aiuto logistico da elicotteri "di origine sconosciuta", ma con chiara allusione a complicità degli stessi Stati Uniti. Conversando con i giornalisti nella capitale afghana il comandante delle forze Usa e della Nato in Afghanistan, generale John Nicholson, ha risposto che le valutazioni russe "sono esagerate" e che i militanti dell'Isis "sono solo 1.500, in Nangarhar, Kunar, ed in una zona di Jawzjan". L'alto ufficiale ha infine aggiunto che a suo avviso Russia e Iran dovrebbero "sostenere il governo di Kabul, non i talebani, per contribuire a sconfiggere l'Isis".