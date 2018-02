Catalogna, proteste contro Re, feriti

ROMA, 25 FEB - Cinque persone sono rimaste lievemente ferite nel centro di Barcellona durante cariche delle forze dell'ordine nei confronti di un gruppo di manifestanti indipendentisti, scesi in piazza per protestare contro il re Felipe VI in occasione della sua visita in città per inaugurare il Mobile World Congress. E' quanto riportano diversi media spagnoli tra cui l'agenzia Efe. Gli incidenti sono avvenuti quando i 'Mossos d'Esquadra', la polizia regionale della Catalogna, hanno impedito a un gruppo di indipendentisti di arrivare al Palau de la Musica dove era atteso il Re. Nello sgomberare i manifestanti, alcuni dei quali portavano striscioni indipendentisti e urlavano slogan a favore dei "prigionieri politici", ci sono state brevi cariche e nel fuggire alcuni manifestanti sono caduti a terra, ferendosi. In città dal pomeriggio, ci sono state diverse manifestazioni, sia contro sia a sostegno del Re.