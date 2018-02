Siria: nella Ghuta 520 morti da domenica

ROMA, 25 FEB - Sale a 520 morti, tra i quali 127 bambini, il bilancio delle vittime nelle città della Ghuta. Lo stima l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Oggi si contano almeno 10 vittime, in gran parte civili. Il Syrian network for human rights ha documentato, dall'inizio della guerra civile in Siria nel 2011, l'uccisione nella regione alle porte di Damasco di quasi 13.000 civili, tra i quali oltre 1.400 bambini.